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Главный тренер сборной Швеции рассказал о причинах вызова Ибрагимовича в сборную

16 марта 2021, 16:05
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Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал вызов нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в команду на матчи отбора к чемпионату мира-2022.

«В первую очередь, он очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень забавно, что он хочет вернуться. Помимо того, что он может показать на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде», — приводит слова Андерссона официальный сайт Шведского футбольного союза.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).

Златан Ибрагимович не выступал за национальную команду с 2016 года. В текущем сезоне 39-летний футболист провел за «Милан» 21 матч и забил 16 голов во всех турнирах.

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