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Сегодня, 14:45

Коло-Муани о том, что не забил в конце финала ЧМ против Аргентины: «Этот момент мог изменить мою жизнь»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рандаль Коло-Муани.
Фото Global Look Press

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани заявил, что до сих пор вспоминает, как он не забил в конце финального матча ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, пенальти — 2:4).

«Этот момент мог изменить мою жизнь. Я бы с радостью оставил этот эпизод позади, как и многие, но случилось, как случилось. Такова жизнь. Это заставляет меня работать над реализацией, и, думаю, я достиг определенного прогресса. Я хочу двигаться дальше, но это часть моей работы. Не собираюсь просто взять и забыть этот промах. Мы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами мира в третий раз в истории. Не буду врать, я ненавижу этот момент», — приводит L'Equipe слова Коло-Муани.

На последней минуте дополнительного времени финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной Коло-Муани не смог реализовать выход 1 на 1, вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес спас свои ворота. Французы уступили в серии пенальти и не смогли выиграть турнир.

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