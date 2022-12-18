Алдонин заявил, что будет болеть за Месси в финале ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от финала чемпионата мира в Катаре, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции.

«Франция и Аргентина достойны финала, они с начала были фаворитами турнира. Я лично буду болеть за Месси, в большей степени не за аргентинцев, а именно за Лионеля. Считаю, что по совокупности всех своих достижений по ходу карьеры он заслуживает поднять кубок мира над головой», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле. Начало — в 18:00 по московскому времени.