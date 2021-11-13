Петржела: «Сборная России выйдет из группы с первого места! У хорватов проблемы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России.

«Возможна победа России. Почему нет? У хорватов тоже проблемы. Обе команды не в порядке. Будет ровная игра равных по силе команд. Завтра будет полный стадион в Хорватии. Будет большое давление на Россию. Но я уверен, что без проблем будет, минимум, одно очко. Сборная России выйдет из группы с первого места», — сказал Петржела «СЭ».

Матч Хорватия — Россия пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.