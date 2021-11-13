Петржела: «Сборная России выйдет из группы с первого места! У хорватов проблемы»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России.
«Возможна победа России. Почему нет? У хорватов тоже проблемы. Обе команды не в порядке. Будет ровная игра равных по силе команд. Завтра будет полный стадион в Хорватии. Будет большое давление на Россию. Но я уверен, что без проблем будет, минимум, одно очко. Сборная России выйдет из группы с первого места», — сказал Петржела «СЭ».
Матч Хорватия — Россия пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.
Россияне с 22 очками лидируют в турнирной таблице группы H. Хорватия с 20 баллами располагается на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю