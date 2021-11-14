Автогол Кудряшова лишил Россию прямой путевки на ЧМ-2022
Сборная России потерпела поражение в ключевом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Россияне на выезде уступили со счетом 0:1.
Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи.
Сборная России потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H. Отметим, что перед началом матча россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России хватало даже ничейного результата.
Вторые места отправляются в весенний стыковой турнир.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Хорватия — Россия — 1:0 (0:0)
Гол: Кудряшов, 81 — в свои ворота.
Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Караваев, Дивеев, Ионов (Зобнин, 57), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Фомин (Глебов, 80), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).
Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливая, 90. Грбич, 90.
Судьи: Маккели. де Врис, Стегстра (все — Нидерланды).
ВАР: ван Букел. Руперти (оба — Нидерланды).
14 ноября. Сплит. Стадион «Полюд''. 30257 зрителей.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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