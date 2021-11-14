Автогол Кудряшова лишил Россию прямой путевки на ЧМ-2022

Сборная России потерпела поражение в ключевом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Россияне на выезде уступили со счетом 0:1.

Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи.

Сборная России потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H. Отметим, что перед началом матча россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России хватало даже ничейного результата.

Вторые места отправляются в весенний стыковой турнир.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Хорватия — Россия — 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 — в свои ворота.

Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Караваев, Дивеев, Ионов (Зобнин, 57), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Фомин (Глебов, 80), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливая, 90. Грбич, 90.

Судьи: Маккели. де Врис, Стегстра (все — Нидерланды).

ВАР: ван Букел. Руперти (оба — Нидерланды).

14 ноября. Сплит. Стадион «Полюд''. 30257 зрителей.