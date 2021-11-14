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Автогол Кудряшова лишил Россию прямой путевки на ЧМ-2022

18:52
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Reuters
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Фото Reuters
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Сборная России потерпела поражение в ключевом матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Россияне на выезде уступили со счетом 0:1.

Исход матча решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова. Он срезал мяч в свои ворота на 81-й минуте встречи.

Сборная России потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H. Отметим, что перед началом матча россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России хватало даже ничейного результата.

Вторые места отправляются в весенний стыковой турнир.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Хорватия — Россия — 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 — в свои ворота.

Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Караваев, Дивеев, Ионов (Зобнин, 57), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Фомин (Глебов, 80), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливая, 90. Грбич, 90.

Судьи: Маккели. де Врис, Стегстра (все — Нидерланды).

ВАР: ван Букел. Руперти (оба — Нидерланды).

14 ноября. Сплит. Стадион «Полюд''. 30257 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры