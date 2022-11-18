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Сегодня, 00:24

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа пропустит чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Аргентины в Twitter объявила, что нападающий «Интера» Хоакин Корреа не сыграет на чемпионате мира-2022. Он был исключен из заявки из-за травмы.

Ему на замену в национальную команду был вызван полузащитник «Атланта Юнайтед» Тиаго Алмада. На счету 21-летнего аргентинца всего одна игра за национальную команду в карьере.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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