Нападающий «Интера» Хоакин Корреа пропустит чемпионат мира-2022

Сборная Аргентины в Twitter объявила, что нападающий «Интера» Хоакин Корреа не сыграет на чемпионате мира-2022. Он был исключен из заявки из-за травмы.

Ему на замену в национальную команду был вызван полузащитник «Атланта Юнайтед» Тиаго Алмада. На счету 21-летнего аргентинца всего одна игра за национальную команду в карьере.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.