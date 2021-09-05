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Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Белоруссией в Казани

17:54
Гарет Бэйл. Фото FIFAWorldCup, Twitter
Гарет Бэйл. Фото FIFAWorldCup, Twitter
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Сборная Уэльса победила команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2022 со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

Первыми забили формальные гости — на 6-й минуте с пенальти отличился Гарет Бэйл. Затем дважды забили белорусы — в первом тайме с разницей в две минуты отличились Виталий Лисакович и Павел Седько.

На 69-й минуте Бэйл снова с пенальти сравнял счет. Победный гол забил он же на 90+3-й минуте встречи.

Уэльс занимает третье место в группе E (6 очков). Белоруссия — на четвертом месте (3 очка).

Напомним, сборная Белоруссии проводит домашние матчи квалификации ЧМ-2022 в столице Татарстана. Там также пройдут игры против Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Белоруссия — Уэльс — 2:3 (2:1)

Голы: Бэйл, 6 — с пенальти (0:1). В.Лисакович, 29 — с пенальти (1:1). Седько, 30 (2:1). Бэйл, 69 — с пенальти (2:2). Бэйл, 90+3 (2:3).

Белоруссия: Черник, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Швецов, Золотов, Хадаркевич, Быков, Седько (Юзепчук, 73), Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, В.Лисакович (Скавыш, 90).

Уэльс: Уорд, Гантер, Дэвис, Лоуренс, Мефам, Аллен, Джеймс, Моррелл, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Бэйл.

Предупреждения: Черник, 5. Быков, 11. Гантер, 28, Кондратьев, 85.

Судья: Круашвили (Грузия).

5 сентября. Казань. Стадион «Центральный».

Белоруссия — Уэльс

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