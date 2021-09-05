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Шкриньяр рассказал, почему сборная Словакии проиграла Хорватии

17:17
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Защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о поражении от Хорватии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (0:1).

«Трудно дать оценку этому матчу. Мы бились, отдали все силы, но проиграли. В сборной Хорватии собраны качественные футболисты, и мы ни в чем не должны себя винить. Нам просто не хватило немного удачи.

Мне не удалось прервать голевой удар Марсело Брозовича, за что я прошу прощения, но болельщики оценили наши усилия. Если мы продолжим в том же духе, то сможем быть довольны собой», — приводит слова Шкриньяра Football Italia со ссылкой на SportItalia.

У Словакии шесть очков, и она занимает четвертое место в группе. В следующем матче команда сыграет против Кипра 7 сентября.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/skriniar-slovakia-gave-everything/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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