Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины против Венесуэлы
02:30
Сборная Аргентины назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы. Команду на поле с капитанской повязкой выведет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
Полностью стартовый состав аргентинцев: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Николас Отаменди, Херман Пеццела, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария, Джовани Ло Сельсо, Гвидо Родригес, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси.
Начало матча в 3.00 по московскому времени.
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