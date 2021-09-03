Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины против Венесуэлы

Сборная Аргентины назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы. Команду на поле с капитанской повязкой выведет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Полностью стартовый состав аргентинцев: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Николас Отаменди, Херман Пеццела, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария, Джовани Ло Сельсо, Гвидо Родригес, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси.

Начало матча в 3.00 по московскому времени.