Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины против Венесуэлы

02:30
Теги:

Сборная Аргентины назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы. Команду на поле с капитанской повязкой выведет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Полностью стартовый состав аргентинцев: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Николас Отаменди, Херман Пеццела, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария, Джовани Ло Сельсо, Гвидо Родригес, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси.

Начало матча в 3.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!
Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд