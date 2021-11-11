Рахимич: «Если Джеко будет готов, он будет играть как против Финляндии, так и против Украины»

Помощник главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Эльвир Рахимич прокомментировал участие нападающего «Интера» Эдина Джеко в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Финляндии и Украины.

«Джеко провел индивидуальные тренировки, и мы надеемся, что он будет готов, — приводит слова Рахимича Gazzetta.it. — «Интер» попросил Эдина не играть с Финляндией? Это глупости. Если Джеко будет готов, он будет играть как против Финляндии, так и против Украины».

Напомним, что Джеко получил мышечную травму в12-м туре чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

Игра отбора к ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится 13 ноября. Матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 16 ноября.