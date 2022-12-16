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Сегодня, 13:33

Губерниев — о финале ЧМ-2022: «Французы все равно небольшие фавориты»

Мария Гусева
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют сборные Франции и Аргентины.

«Я не буду переживать за какую-то конкретную команду, но я жду, что хорошо сыграет Месси. Тогда в моем сердце он сравняется с Марадоной. Марадона, с моей точки зрения, сильнее как футболист, а финал может все перевернуть. — цитирует Metaratings.ru Губерниева. — Говорить о том, кто лучше — Месси или Мбаппе, сейчас рано, финал все рассудит. В финале будет многое зависеть от игры лидеров и того, как они себя проявят. С моей точки зрения, французы все равно небольшие фавориты. У этого состава сборной Аргентины получается, потому что пришло время и все сложилось. Учитель приходит, когда ученик готов».

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Дмитрий Губерниев
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