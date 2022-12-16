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Олич — о сборной Хорватии: «После поражения от Аргентины нам было непросто»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ивица Олич и Златко Далич.
Фото AFP

Экс главный тренер ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич рассказал «СЭ» об эмоциях после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«После поражения от Аргентины нам было непросто, но уже вчера мы провели хорошую тренировку. Мы готовимся к матчу за третье место, очень хотим его выиграть. Для нас это было бы большим успехом», — сказал Олич «СЭ».

Матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

Ивица Олич
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