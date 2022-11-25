Голландский журналист сказал, что атака Нидерландов ничего не потеряла из-за отсутствия Промеса

Голландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе голландской команды.

«К Квинси Промесу претензий ни у ван Гала, ни у фанатов сборной Нидерландов нет. Он бы при любых раскладах не попал в состав, даже если бы у него не было истории с поножовщиной в Нидерландах. В сборной есть исполнители намного сильнее и моложе Квинси. Атака сборной Нидерландов ничего не теряет в отсутствие Промеса. В сборной ван Гала нападающий «Спартака» не был бы на ведущих ролях и не определял бы игру команды», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Он также заявил, что в матче с Эквадором сборная Нидерландов является фаворитом, но игроки знают, какая опасность может исходить от соперника. По его словам, южноамериканская сборная может навязать борьбу в этом матче и создать проблемы «оранжевым львам».

Матч Нидерланды — Эквадор пройдет 25 ноября. Начало — в 19:00.