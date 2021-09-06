Якин прокомментировал ничейный результат сборной Швейцарии в матче с Италией

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Италии (0:0).

«Мы играли настоящей командой и очень солидно выглядили против сильного соперника. Каждый игрок выходил за рамки своих возможностей. Мы не очень хорошо начали, но по ходу встречи мы смогли лучше контролировать игру. Это должно укрепить нашу уверенность», — приводит слова Якина Football Italia.

Сборная Италии с 11 очками занимает первое место в группе C, Швейцария с 7 очками — на второй строчке. в Следующем матче итальянцы 8 сентября встретится с Литвой, швейцарцы в этот же день встретятся с Северной Ирландией.