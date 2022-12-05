Главный тренер сборной Японии поклонился болельщикам после поражения от Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Японии (1:1, 3:1 — по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу после матча подошел к болельщикам и поблагодарил за поддержку.

Сборная Японии выступала на седьмом чемпионате мира и в четвертый раз не смогла пройти в четвертьфинал, азиатская команда ранее трижды проигрывала в 1/8 финала (2002, 2010, 2018).

Соперником хорватской сборной в четвертьфинале станет победитель матча Бразилия — Корея.