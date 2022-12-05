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Лучше Хорватии пенальти на чемпионатах мира бьет только Германия

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сборная Хорватии провела девятый матч в плей-офф чемпионатов мира и в третий раз добралась до серии пенальти. Ранее балканская команда дважды пробивала послематчевые 11-метровые на серебряном для себя ЧМ-2018, обыграв последовательно команды Дании и России.

Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров

Дата

Город

Стадия

Соперник

Голы

30.06.1998

Бордо

1/8 финала

Румыния — 1:0

Шукер

04.07.1998

Лион

1/4 финала

Германия — 3:0

Ярни, Влаович, Шукер

08.07.1998

Сен-Дени

1/2 финала

Франция — 1:2

Шукер

11.07.1998

Париж

За 3-е место

Голландия — 2:1

Просинечки, Шукер

01.07.2018

Нижний Новгород

1/8 финала

Дания — 1:1 (пен. — 3:2)

Манджукич

07.07.2018

Сочи

1/4 финала

Россия — 2:2 (пен. — 4:3)

Крамарич, Вида

11.07.2018

Москва

1/2 финала

Англия — 2:1 (д.в.)

Перишич, Манджукич

12.07.2018

Москва

Финал

Франция — 2:4

Перишич, Манджукич

05.12.2022

Эль-Вакра

1/8 финала

Япония — 1:1 (пен. — 3:1)

Перишич

Три победы в трех сериях — не рекордный результат в истории чемпионатов мира. Идеальнее хорватов послематчевые серии проходила Германии, которая добилась успеха четыре раза. Столько же побед (но в пяти сериях) у Аргентины, три (в четырех) — у Бразилии.

Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира

Команда

Серия (год)

Победы

Поражения

Аргентина

Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)

4

1

ФРГ/Германия

Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)

4

0

Бразилия

Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014)

3

1

Франция

ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)

2

2

Италия

Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)

1

3

Испания

Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018)

1

3

Англия

ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)

1

3

Хорватия

Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022)

3

0

Нидерланды

Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)

1

2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
0
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