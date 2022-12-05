Лучше Хорватии пенальти на чемпионатах мира бьет только Германия
Сборная Хорватии провела девятый матч в плей-офф чемпионатов мира и в третий раз добралась до серии пенальти. Ранее балканская команда дважды пробивала послематчевые 11-метровые на серебряном для себя ЧМ-2018, обыграв последовательно команды Дании и России.
Матчи сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Голы
|
30.06.1998
|
Бордо
|
1/8 финала
|
Румыния — 1:0
|
Шукер
|
04.07.1998
|
Лион
|
1/4 финала
|
Германия — 3:0
|
Ярни, Влаович, Шукер
|
08.07.1998
|
Сен-Дени
|
1/2 финала
|
Франция — 1:2
|
Шукер
|
11.07.1998
|
Париж
|
За 3-е место
|
Голландия — 2:1
|
Просинечки, Шукер
|
01.07.2018
|
Нижний Новгород
|
1/8 финала
|
Дания — 1:1 (пен. — 3:2)
|
Манджукич
|
07.07.2018
|
Сочи
|
1/4 финала
|
Россия — 2:2 (пен. — 4:3)
|
Крамарич, Вида
|
11.07.2018
|
Москва
|
1/2 финала
|
Англия — 2:1 (д.в.)
|
Перишич, Манджукич
|
12.07.2018
|
Москва
|
Финал
|
Франция — 2:4
|
Перишич, Манджукич
|
05.12.2022
|
Эль-Вакра
|
1/8 финала
|
Япония — 1:1 (пен. — 3:1)
|
Перишич
Три победы в трех сериях — не рекордный результат в истории чемпионатов мира. Идеальнее хорватов послематчевые серии проходила Германии, которая добилась успеха четыре раза. Столько же побед (но в пяти сериях) у Аргентины, три (в четырех) — у Бразилии.
Команды, которые участвовали в трех и более сериях пенальти на чемпионатах мира
|
Команда
|
Серия (год)
|
Победы
|
Поражения
|
Аргентина
|
Югославия — 3:2 (1990), Италия — 4:3 (1990), Англия — 4:3 (1998), Германия — 2:4 (2006), Нидерланды — 4:2 (2014)
|
4
|
1
|
ФРГ/Германия
|
Франция — 5:4 (1982), Мексика — 4:1 (1990), Англия — 4:3 (1990), Аргентина — 4:2 (2006)
|
4
|
0
|
Бразилия
|
Франция — 3:4 (1986), Италия — 3:2 (1994), Нидерланды — 4:2 (1998), Чили — 3:2 (2014)
|
3
|
1
|
Франция
|
ФРГ — 4:5 (1982), Бразилия — 4:3 (1986), Италия — 4:3 (1998), Италия — 3:5 (2006)
|
2
|
2
|
Италия
|
Аргентина — 3:4 (1990), Бразилия — 2:3 (1994), Франция — 3:4 (1998), Франция — 5:3 (2006)
|
1
|
3
|
Испания
|
Бельгия — 4:5 (1986), Ирландия — 3:2 (2002), Корея — 3:5 (2002), Россия — 3:4 (2018)
|
1
|
3
|
Англия
|
ФРГ — 3:4 (1990), Аргентина — 3:4 (1998), Португалия — 1:3 (2006), Колумбия — 4:3 (2018)
|
1
|
3
|
Хорватия
|
Дания — 3:2 (2018), Россия — 4:3 (2018), Япония — 3:1 (2022)
|
3
|
0
|
Нидерланды
|
Бразилия — 2:4 (1998), Коста-Рика — 4:3 (2014), Аргентина — 2:4 (2014)
|
1
|
2