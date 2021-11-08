Телеэксперт BBC и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о проведении чемпионата мира в Катаре.

«Я категорически не согласен с режимом в Катаре, я не собираюсь выступать за него. Мы знаем, что заявка на чемпионат мира была коррупционной. Нас не должно быть там, но мы будем. И я буду говорить об этом оттуда. Поддержу ли я таким образом чемпионат мира в Катаре? Нет. Буду ли я делать что-то для Катара на турнире? Точно нет. При любом гонораре ответ будет отрицательным», — приводит слова бывшего футболиста The Sun.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной части примут участие 32 команды.