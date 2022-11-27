Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Марокко (0:2) на групповом этапе ЧМ-2022.

«Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Обычно мы играем на атаку. Но сейчас мы не выходим на поле с радостью. Возможно, это груз на наших плечах.

В последнем матче придется играть на победу и так, как будто нам нечего терять.

Если выиграем у Хорватии, мы все еще на чемпионате мира. И это большая мотивация», — приводит слова тренера L'Equipe.

Сборная Марокко набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Бельгийцы с тремя очками занимают второе место, третьими идут хорваты (одно очко), четвертыми — канадцы (0).

В заключительном туре сборная Марокко сыграет с командой Канады, бельгийцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут 1 декабря.