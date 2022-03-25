Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после дебютного мяча за национальную команду, забитого в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Чили (4:0).

«Маракана», на глазах семьи — нет лучшего места, чтобы забить первый мяч за сборную Бразилии, — приводит слова Винисиуса Globo Esporte. — Я счастлив. Надеюсь и дальше помогать команде и показывать отличную игру. Очень рад, что в последнем матче перед чемпионатом мира болельщики были с нами, благодарю их. Теперь надо начинать работать, чтобы закончить год с кубком мира».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.