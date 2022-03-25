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Винисиус — о дебютном голе за сборную Бразилии: «Я счастлив. Надеюсь и дальше показывать отличную игру»

Винисиус надеется выиграть чемпионат мира 2022 года со сборной Бразилии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после дебютного мяча за национальную команду, забитого в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Чили (4:0).

«Маракана», на глазах семьи — нет лучшего места, чтобы забить первый мяч за сборную Бразилии, — приводит слова Винисиуса Globo Esporte. — Я счастлив. Надеюсь и дальше помогать команде и показывать отличную игру. Очень рад, что в последнем матче перед чемпионатом мира болельщики были с нами, благодарю их. Теперь надо начинать работать, чтобы закончить год с кубком мира».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2022/03/24/vinicius-comemora-o-primeiro-gol-pelo-brasil-e-em-vitoria-sobre-o-chile-no-maracana-nao-tinha-lugar-melhor.ghtml

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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