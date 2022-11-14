Кавазашвили заявил, что ЧМ-2022 не потеряет свою красоту из-за отсутствия сборной России

Бывший вратарь «Спартака» рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира в Катаре. Какой футболист не будет смотреть такой турнир? Жаль, что сборной России там не будет, но футбол из-за этого не потеряет свою красоту. Планирую смотреть столько матчей, сколько выдержу. Финал точно буду смотреть. Фаворит турнира? Загадывать не будем. Футбол — непредсказуем. Сюрпризы всегда возможны», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.