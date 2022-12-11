Гарри Кейн: «Абсолютно опустошен. Все свелось к маленькой детали, ответственность за которую я беру на себя»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился мыслями о поражении команды в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

«Абсолютно опустошен. Мы сделали все возможное, и все свелось к маленькой детали, ответственность за которую я беру на себя. От этого никуда не спрячешься, это больно, и потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя, но это часть спорта.

Теперь речь идет о том, чтобы использовать этот опыт, чтобы стать умственно и физически сильнее для следующего испытания. Спасибо за поддержку на протяжении всего турнира — это очень много значит", — написал 29-летний футболист в своих социальных сетях.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против Франции Кейн забил один гол, но не смог реализовать пенальти на 84-й минуте встречи. Всего на счету нападающего 53 гола за сборную Англии. Он сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Руни.