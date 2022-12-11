«Книга рекордов Гиннеса» отказала журналисту Журавелю в регистрации рекорда на ЧМ-2022 из-за его гражданства

Известный российский журналист и комментатор Тимур Журавель поставил перед собой цель посетить все 64 матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

До турнира в Катаре покрыть все матчи ЧМ было почти нереально: мешали расстояния между стадионами.

Однако «Книга рекордов Гиннесса» отказала российскому журналисту в регистрации рекорда на ЧМ-2022 из-за его гражданства.

Тимур Журавель.

«К сожалению, после тщательного рассмотрения вашей заявки с членами нашей исследовательской группы мы вынуждены ответить, что не можем принять ваше предложение в качестве титула для Книги рекордов Гиннеса.

Книга рекордов Гиннеса прекратила все дела с Россией и Белоруссией на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», — говорится в сообщении, которое журналист продемонстрировал в своем ролике на YouTube.

Комментатору осталось посетить два полуфинала, матч за бронзу и финал.