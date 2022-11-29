Гакпо — первый голландец, который забил во всех матчах группы на ЧМ
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет в матче против сборной Катара и продлил результативную серию на ЧМ-2022.
Лидер ПСВ, который ранее огорчал Сенегал и Эквадор, стал первым футболистом из Нидерландов, отличившимся во всех трех матчах группового турнира. До Гакпо подобный старт удавался 21 игроку. Рекорд удерживает Герд Мюллер, который в 1970 году отметился в трех турах семью точными ударами.
Футболисты, которые забивали в каждом из трех матчей группового турнира чемпионата мира
|
Год
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1950
|
Тельмо Сарра
|
Испания
|
США — 3:1*, Чили — 2:0*, Англия — 1:0*
|
3
|
1958
|
Хельмут Ран
|
ФРГ
|
Аргентина — 2:1*, Чехословакия — 2:2**, Сев.Ирландия — 2:2*
|
4
|
1958
|
Омар Корбатта
|
Аргентина
|
ФРГ — 1:3*, Сев.Ирландия — 3:1*, Чехословакия — 1:6*
|
3
|
1958
|
ЖюстФонтэн
|
Франция
|
Парагвай — 7:3***, Югославия — 2:3**, Шотландия — 2:1*
|
6
|
1962
|
Валентин Иванов
|
СССР
|
Югославия — 2:0*, Колумбия — 4:4**, Уругвай — 2:1*
|
4
|
1966
|
Ференц Бене
|
Венгрия
|
Португали — 1:3*, Бразилия — 3:1*, Болгария — 3:1*
|
3
|
1970
|
Жаирзиньо
|
Бразилия
|
Чехословакия — 4:1**, Англия — 1:0*, Румыния — 3:2*
|
4
|
1970
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
Марокко — 2:1*, Болгария — 5:2***, Перу — 3:1***
|
7
|
1970
|
Теофило Кубильяс
|
Перу
|
Болгария — 3:2*, Марокко — 3:0**, ФРГ — 1:3*
|
4
|
1974
|
Анджей Шармах
|
Польша
|
Аргентина — 3:2*, Гаити — 7:0***, Италия — 2:1*
|
5
|
1986
|
Алессандро Альтобелли
|
Италия
|
Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**
|
4
|
1994
|
Ромарио
|
Бразилия
|
Россия — 2:0*, Камерун — 3:0*, Швеция — 1:1*
|
3
|
1994
|
Юрген Клинсманн
|
Германия
|
Боливия — 1:0*, Испания — 1:1*, Корея — 3:2**
|
4
|
1998
|
Кристиан Вьери
|
Италия
|
Чили — 2:2*, Камерун — 3:0**, Австрия — 2:1*
|
4
|
2002
|
Йон Даль Томассон
|
Дания
|
Уругвай — 2:1**, Сенегал — 1:1*, Франция — 2:0*
|
4
|
2002
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
Сауд.Аравия — 8:0***, Ирландия — 1:1*, Камерун — 2:0*
|
5
|
2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2**
|
4
|
2002
|
Ривалдо
|
Бразилия
|
Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2*
|
3
|
2002
|
Марк Вильмотс
|
Бельгия
|
Япония — 2:2*, Тунис — 1:1*, Россия — 3:2*
|
3
|
2014
|
Хамес Родригес
|
Колумбия
|
Греция — 3:0*, Кот-д'Ивуар — 2:1*, Япония — 4:1*
|
3
|
2014
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
Босния — 2:1*, Иран — 1:0*, Нигерия — 3:2**
|
4
|
2022
|
КодиГакпо
|
Нидерланды
|
Сенегал — 2:0*, Эквадор — 1:1*, Катар — 2:0*
|
3