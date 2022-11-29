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Сегодня, 20:02

Гакпо — первый голландец, который забил во всех матчах группы на ЧМ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Коди Гакпо.
Фото Reuters

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет в матче против сборной Катара и продлил результативную серию на ЧМ-2022.

Лидер ПСВ, который ранее огорчал Сенегал и Эквадор, стал первым футболистом из Нидерландов, отличившимся во всех трех матчах группового турнира. До Гакпо подобный старт удавался 21 игроку. Рекорд удерживает Герд Мюллер, который в 1970 году отметился в трех турах семью точными ударами.

Футболисты, которые забивали в каждом из трех матчей группового турнира чемпионата мира

Год

Игрок

Команда

Матчи

Голы

1950

Тельмо Сарра

Испания

США — 3:1*, Чили — 2:0*, Англия — 1:0*

3

1958

Хельмут Ран

ФРГ

Аргентина — 2:1*, Чехословакия — 2:2**, Сев.Ирландия — 2:2*

4

1958

Омар Корбатта

Аргентина

ФРГ — 1:3*, Сев.Ирландия — 3:1*, Чехословакия — 1:6*

3

1958

ЖюстФонтэн

Франция

Парагвай — 7:3***, Югославия — 2:3**, Шотландия — 2:1*

6

1962

Валентин Иванов

СССР

Югославия — 2:0*, Колумбия — 4:4**, Уругвай — 2:1*

4

1966

Ференц Бене

Венгрия

Португали — 1:3*, Бразилия — 3:1*, Болгария — 3:1*

3

1970

Жаирзиньо

Бразилия

Чехословакия — 4:1**, Англия — 1:0*, Румыния — 3:2*

4

1970

Герд Мюллер

ФРГ

Марокко — 2:1*, Болгария — 5:2***, Перу — 3:1***

7

1970

Теофило Кубильяс

Перу

Болгария — 3:2*, Марокко — 3:0**, ФРГ — 1:3*

4

1974

Анджей Шармах

Польша

Аргентина — 3:2*, Гаити — 7:0***, Италия — 2:1*

5

1986

Алессандро Альтобелли

Италия

Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**

4

1994

Ромарио

Бразилия

Россия — 2:0*, Камерун — 3:0*, Швеция — 1:1*

3

1994

Юрген Клинсманн

Германия

Боливия — 1:0*, Испания — 1:1*, Корея — 3:2**

4

1998

Кристиан Вьери

Италия

Чили — 2:2*, Камерун — 3:0**, Австрия — 2:1*

4

2002

Йон Даль Томассон

Дания

Уругвай — 2:1**, Сенегал — 1:1*, Франция — 2:0*

4

2002

Мирослав Клозе

Германия

Сауд.Аравия — 8:0***, Ирландия — 1:1*, Камерун — 2:0*

5

2002

Роналдо

Бразилия

Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2**

4

2002

Ривалдо

Бразилия

Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2*

3

2002

Марк Вильмотс

Бельгия

Япония — 2:2*, Тунис — 1:1*, Россия — 3:2*

3

2014

Хамес Родригес

Колумбия

Греция — 3:0*, Кот-д'Ивуар — 2:1*, Япония — 4:1*

3

2014

Лионель Месси

Аргентина

Босния — 2:1*, Иран — 1:0*, Нигерия — 3:2**

4

2022

КодиГакпо

Нидерланды

Сенегал — 2:0*, Эквадор — 1:1*, Катар — 2:0*

3

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Коди Гакпо
0
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