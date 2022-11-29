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Бензема приступит к тренировкам по индивидуальной программе в «Реале» 9 декабря

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема возобновит тренировки 9 декабря, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 34-летний футболист на следующей неделе прибудет в расположение «Реала» и приступит к индивидуальным тренировкам.

Бензема получил повреждение во время тренировки национальной команды перед чемпионатом мира-2022. У француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропускает турнир.

После двух туров сборная Франции занимает первое место в группе D, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — в 18.00 по московскому времени.

Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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