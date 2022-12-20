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Гаджиев — о проведении ЧМ раз в три года: «Тогда можно заработать не 100, а 1000 рубле»

Гаджиев высказался о возможном проведении ЧМ раз в три года
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное проведение чемпионата мира раз в три года.

«Если чемпионат мира станут проводить раз в три года, то тогда в один год будут пересекаться мундиаль и Олимпиада. Это крайне сложный вопрос. Нынешний график проведения чемпионата мира вполне нормальный. Футболистам будет тяжело играть в таком графике. Но мысль с чемпионатом мира раз в три года понятна. Тогда можно будет зарабатывать, например, не 100 рублей, а 1000. Как мне идея проводить ЧМ зимой? Нормальная. Мундиаль в Катаре получился хорошим. Дело в том, что чемпионат мира в такое время года можно проводить не во всех странах. В Москве вряд ли бы получилось сыграть.

По информации издания Daily Mail, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы мундиаль проходил каждые три года.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 по пенальти).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-o-chm-raz-v-tri-goda-my-sl-ponyatna-togda-mozhno-budet-zarabotat-ne-100-rublej-a-1000/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Гаджи Гаджиев
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