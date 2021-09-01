Турнирная таблица группы Украины в отборе ЧМ-2022 на 1 сентября
В Страсбурге завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Франции принимала команду Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной, а Босния и Герцеговина будет принимать Казахстан.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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