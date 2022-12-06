Неймар: «Бразилия мечтает о победе на ЧМ-2022, нужно делать шаг за шагом»

Форвард сборной Бразилии Неймар подвел итоги матча с Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Я был по-настоящему напуган из-за травмы, потому что все шло очень хорошо, у меня был очень хороший сезон. Было крайне неприятно получить такое повреждение. Я потом всю ночь проплакал, моя семья знает об этом. Но все обошлось.

Пришла пора пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах. Мы мечтаем о трофее, но нужно делать шаг за шагом. Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Неймар на ЧМ-2022 сыграл за команду два матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.