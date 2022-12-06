Винисиус — о Пеле: «Желаем всего наилучшего нашему Королю»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал плакат с изображением легендарного бразильца Пеле. Команда вынесла его после победы над Кореей (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Мы желаем всего наилучшего нашему королю. Ему нужна наша поддержка», — приводит слова Винисиуса RMC Sport.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.