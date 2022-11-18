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Сегодня, 16:00

«ВКонтакте» подготовил тематические активности и розыгрыш призов в честь старта ЧМ-2022

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ВКонтакте подготовил специальные тематические активности для пользователей в честь старта чемпионата мира по футболу.

С помощью тематических сервисов поклонники футбола смогут в режиме реального времени следить за результатами, делать прогнозы, получать подарки, обмениваться уникальными стикерами vmoji и в полной мере ощутить атмосферу ЧМ-2022, наблюдая за успехами любимых команд.

Специально для любителей футбола в ленте «Актуальное» появится раздел, посвященный самым горячим новостям чемпионата мира. В VK Клипах и VK Видео будут представлены тематические разделы — в них зрители смогут посмотреть ролики с самыми яркими событиями матчей и другие видео, снятые по мотивам ЧМ. Помимо этого, все пользователи «ВКонтакте» смогут обмениваться стикерами vmoji с флагами разных стран и вместе болеть за любимые команды.

На протяжении всего ЧМ-2022 пользователи будут максимально быстро узнавать результаты турнира и следить за успехами сборных разных стран в приложении «Спорт ВКонтакте».

Также любой желающий сможет проверить свою удачу в приложении ЧМ-2022: за верные прогнозы на итог матчей и другие показатели пользователи будут получать баллы.

Источник: https://vk.com/press/world-cup-2022
Чемпионат мира по футболу
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