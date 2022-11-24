Билялетдинов: «В решающих матчах ЧМ-2022 английские игроки могут посыпаться»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления национальной команды Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Англичане с Ираном играли в свою силу, противник у них был не самый сильный, но это не должно расслаблять игроков английской командой, дальше будет сложнее. Во встречах с европейскими сборными будет все по-другому. Я бы не записывал Англию в фаворитов турнира. Для победы на чемпионате мира нужен кураж, удача в каких-то моментах. У англичан очень много молодых перспективных ребят и выросло сильное поколение, — цитирует Metaratings Билялетдинова. - Чемпионат идет около месяца и все будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то все может быть. В решающих матчах турнира неопытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться».

Сборная Англии обыграла Иран (6:2) в первом матче группы В чемпионата мира-2022. Также в этой группе играют команды США и Уэльса.

25 ноября англичане встретятся со сборной США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.