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Сегодня, 19:44

Билялетдинов: «В решающих матчах ЧМ-2022 английские игроки могут посыпаться»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления национальной команды Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

«Англичане с Ираном играли в свою силу, противник у них был не самый сильный, но это не должно расслаблять игроков английской командой, дальше будет сложнее. Во встречах с европейскими сборными будет все по-другому. Я бы не записывал Англию в фаворитов турнира. Для победы на чемпионате мира нужен кураж, удача в каких-то моментах. У англичан очень много молодых перспективных ребят и выросло сильное поколение, — цитирует Metaratings Билялетдинова. - Чемпионат идет около месяца и все будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то все может быть. В решающих матчах турнира неопытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться».

Сборная Англии обыграла Иран (6:2) в первом матче группы В чемпионата мира-2022. Также в этой группе играют команды США и Уэльса.

25 ноября англичане встретятся со сборной США. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Динияр Билялетдинов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
0
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