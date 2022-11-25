Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:56

Ари заявил, что хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Бразилию и Францию

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал победу Бразилии над Сербией (2:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Также игрок рассказал, какие сборные он хотел бы увидеть в финале турнира.

«То, что я сказал, произошло. Бразилия очень хорошо оборонялась. Команде нужен был только один гол, чтобы раскрыться. Но я считаю, что Бразилия не использовала все шансы! Вагнер Лав сказал, что в финале Бразилия победит Францию? Я тоже на это надеюсь! Это была бы очень интересная игра!», — цитирует форварда Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии играет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Следующий матч бразильцев пройдет 28 ноября против швейцарцев (19.00 мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-match-mezhdu-braziliey-i-frantsiey-v-finale-chempionata-mira-byl-by-ochen-interesen-1422605/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
1
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Адебайор считает, что Нидерланды досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира-2022
Свищев заявил, что у сборной Сербии еще есть шансы на выход из группы
Хаверц: «Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра»
От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США
Ирану может хватить ничьи в матче с США, чтобы пройти в плей-офф. Расклады ЧМ-2022
«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адебайор считает, что Нидерланды досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости