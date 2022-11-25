Адебайор считает, что Нидерланды досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира-2022

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Того Эмманюэль Адебайор считает, что сборная Нидерландов может досрочно выйти из группы на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Нидерланды — настоящий чемпион мира по игре на групповых этапах крупных международных турниров. Например, на ЧМ-2014 они выиграли все три матча в группе. На Евро-2020 они снова были сильнейшими в своем квартете. На ЧМ-2022 также хорошо стартовали, обыграв Сенегал со счетом 2:0. Эквадорцы тоже неплохо начали чемпионат мира, но конкурировать с нидерландами им будет очень непросто. Мне кажется, что Нидерланды выиграют игру благодаря классу своих игроков. У них есть огромные шансы на победу», — цитирует Адебайора Metaratings.ru с ссылкой на Telecomasia.net.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерладнов играет в группе A с Эквадором, Сенегалом и Катаром. В первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 нидерландцы переиграли Сенегал (2:0). Следующий матч команды состоится сегодня, 25 ноября, против сборной Эквадора. (19.00 мск).