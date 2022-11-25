Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:52

Адебайор считает, что Нидерланды досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Того Эмманюэль Адебайор считает, что сборная Нидерландов может досрочно выйти из группы на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Нидерланды — настоящий чемпион мира по игре на групповых этапах крупных международных турниров. Например, на ЧМ-2014 они выиграли все три матча в группе. На Евро-2020 они снова были сильнейшими в своем квартете. На ЧМ-2022 также хорошо стартовали, обыграв Сенегал со счетом 2:0. Эквадорцы тоже неплохо начали чемпионат мира, но конкурировать с нидерландами им будет очень непросто. Мне кажется, что Нидерланды выиграют игру благодаря классу своих игроков. У них есть огромные шансы на победу», — цитирует Адебайора Metaratings.ru с ссылкой на Telecomasia.net.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Нидерладнов играет в группе A с Эквадором, Сенегалом и Катаром. В первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 нидерландцы переиграли Сенегал (2:0). Следующий матч команды состоится сегодня, 25 ноября, против сборной Эквадора. (19.00 мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-forvard-arsenala-adebayor-uveren-chto-niderlandy-dosrochno-vyydut-v-pley-off-chm-1422750/
Эмманюэль Адебайор
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Свищев заявил, что у сборной Сербии еще есть шансы на выход из группы
Хаверц: «Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра»
От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США
Ирану может хватить ничьи в матче с США, чтобы пройти в плей-офф. Расклады ЧМ-2022
«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского
Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев заявил, что у сборной Сербии еще есть шансы на выход из группы

Ари заявил, что хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022 Бразилию и Францию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости