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Линекер об игре Англии на ЧМ-2022: «Большой вопрос — сможет ли тренер управлять игрой, меняя тактику и делая замены, когда что-то идет не так»

Гари Линекер поделился мнением об игре против США
Руслан Минаев
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Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением об игре против США (0:0) на чемпионате мира-2022.

«Слабая игра в исполнении Англии, хотя на чемпионате мира в определенный момент такое бывает.

Большой вопрос в том, способен ли тренер [Гарет Саутгейт], даже располагающий талантливыми футболистами, управлять игрой, меняя тактику и делая замены, когда что-то идет не так», — написал Линекер на своей странице в соцсети.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
Гарет Саутгейт
Гари Линекер
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