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Сегодня, 08:19

Дитмар Хаманн раскритиковал игру Роналду в матче Португалии с Ганой

Виктория Кравченко
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Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн рассказал, что думает об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2022 против команды Ганы (3:2).

«Это не тот Криштиану, что был раньше. Может ли он в своем нынешнем состоянии быть полезен сборной Португалии? Как мне показалось, Роналду не успевает за действиями партнеров, он отстает минимум на метр», — цитирует экс-игрока Daily Mail.

Во втором туре Португалия сыграет с Уругваем. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.

Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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