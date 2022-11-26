Дитмар Хаманн раскритиковал игру Роналду в матче Португалии с Ганой

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн рассказал, что думает об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура ЧМ-2022 против команды Ганы (3:2).

«Это не тот Криштиану, что был раньше. Может ли он в своем нынешнем состоянии быть полезен сборной Португалии? Как мне показалось, Роналду не успевает за действиями партнеров, он отстает минимум на метр», — цитирует экс-игрока Daily Mail.

Во втором туре Португалия сыграет с Уругваем. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.