Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:22

Руни: «Роналду говорит, что он лучший, а Месси фокусируется на команде. Восхищаюсь обоими — они так себя мотивируют»

Руни рассказал, в чем разница между Роналду и Месси
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, в чем разница между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По словам бывшего форварда сборной Англии, португалец больше сфокусирован на личных достижениях, но в отличие от аргентинца. Руни добавил, что оба игрока себя мотивируют таким образом.

«Я восхищаюсь обоими — и Лео, и Криштиану — за то, что они идут своим путем.

Роналду открыто заявляет: «Я лучший, я хочу быть лучшим». А когда Месси говорит, он больше фокусируется на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют себя.

Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого футболиста», — приводит слова Руни The Times.

На ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Аргентина обыграла в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира.

 

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Уэйн Руни
Футбол
1
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Шунин оценил игру вратарей в сериях послематчевых пенальти на ЧМ-2022
Шунин считает, что изменения в футболе усложняют жизнь вратарям
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
Семья из Аргентины назвала сына в честь игроков сборной. Малыш родился за два часа до финала ЧМ-2022
11 причин, почему Аргентина стала чемпионом мира
Нападающий сборной Австралии рассказал, что Мбаппе и Жиру отказали ему в обмене футболками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев назвал Де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости