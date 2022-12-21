Руни рассказал, в чем разница между Роналду и Месси

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, в чем разница между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По словам бывшего форварда сборной Англии, португалец больше сфокусирован на личных достижениях, но в отличие от аргентинца. Руни добавил, что оба игрока себя мотивируют таким образом.

«Я восхищаюсь обоими — и Лео, и Криштиану — за то, что они идут своим путем.

Роналду открыто заявляет: «Я лучший, я хочу быть лучшим». А когда Месси говорит, он больше фокусируется на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют себя.

Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого футболиста», — приводит слова Руни The Times.

На ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Аргентина обыграла в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира.