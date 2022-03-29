Эдьмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты»

Полузащитник сборной Северной Македонии Эльиф Эдьмас поделился ожиданиями от финала стыковых матчей ЧМ-2022 против Португалии.

«Это будет один из самых сложных матчей, но одновременно самый захватывающий для всех нас. Мы в 90 минутах от попадания на чемпионат мира и исполнения своей детской мечты. Не только своей, мечты всей Северной Македонии. Мы не можем упустить такой шанс и должны отдаться на поле без остатка», — приводит слова Эдьмаса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что португальцы прошли в финал стыков, одержав победу над командой Турции (3:1), а македонцы — победив сборную Италии (1:0).

Матч Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.