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Сегодня, 06:20

Эдьмас: «Северная Македония в 90 минутах от исполнения своей детской мечты»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Северной Македонии Эльиф Эдьмас поделился ожиданиями от финала стыковых матчей ЧМ-2022 против Португалии.

«Это будет один из самых сложных матчей, но одновременно самый захватывающий для всех нас. Мы в 90 минутах от попадания на чемпионат мира и исполнения своей детской мечты. Не только своей, мечты всей Северной Македонии. Мы не можем упустить такой шанс и должны отдаться на поле без остатка», — приводит слова Эдьмаса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что португальцы прошли в финал стыков, одержав победу над командой Турции (3:1), а македонцы — победив сборную Италии (1:0).

Матч Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
0
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