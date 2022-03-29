Сегодня, 29 марта, сборная Польши сыграет против Швеции в финале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале отбора с командой России, однако наша сборная была отстранена от турнира по политическим причинам. Швеция вышла в финал, победив Чехию со счетом 1:0.

В последний раз команды встречались в очной встрече на групповой стадии чемпионата Европы в 2021 году. Тогда со счетом 3:2 победу одержала команда Швеции.

Следить за матчем Польша — Швеция можно на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.