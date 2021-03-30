Ибрагимович получил повреждение на тренировке сборной Швеции

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович получил повреждение в расположении национальной команды, сообщает 30 марта SportMediaset.

По информации источника, 39-летний швед почувствовал дискомфорт и был вынужден досрочно прервать тренировку спустя 15 минут после ее начала.

Таким образом, Ибрагимович может пропустить ближайший товарищеский матч, в котором сборная Швеции сыграет против Эстонии. Игра пройдет в среду, 31 марта.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф покинул расположение сборной Швеции «по личным причинам».