Дубль де Арраскаэты принес сборной Уругвая победу над Боливией
02:59
Сборная Уругвая в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Боливию со счетом 4:2.
Дубль в составе уругвайцев оформил Джорджиан де Арраскаэта, еще по голу забили Феде Вальверде и Агустин Мартинес. У боливийцев дубль на счету Марсело Морено.
После этого матча Уругвай с 12 очками на четвертом месте в группе Южной Америки, Боливия с 6 очками — на 8-й строчке.
В другом матче Колумбия сыграла вничью с Парагваем (1:1). Команды занимают 5-е и 6-е места соответственно.
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