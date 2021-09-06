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Дубль де Арраскаэты принес сборной Уругвая победу над Боливией

02:59
5 сентября. Отборочный раунд ЧМ-2022. Уругвай — Боливия — 4:2. Фото AFP
5 сентября. Отборочный раунд ЧМ-2022. Уругвай — Боливия — 4:2. Фото AFP
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Сборная Уругвая в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Боливию со счетом 4:2.

Дубль в составе уругвайцев оформил Джорджиан де Арраскаэта, еще по голу забили Феде Вальверде и Агустин Мартинес. У боливийцев дубль на счету Марсело Морено.

После этого матча Уругвай с 12 очками на четвертом месте в группе Южной Америки, Боливия с 6 очками — на 8-й строчке.

В другом матче Колумбия сыграла вничью с Парагваем (1:1). Команды занимают 5-е и 6-е места соответственно.

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Сергей Разин все материалы автора

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