Дубль де Арраскаэты принес сборной Уругвая победу над Боливией

Сборная Уругвая в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Боливию со счетом 4:2.

Дубль в составе уругвайцев оформил Джорджиан де Арраскаэта, еще по голу забили Феде Вальверде и Агустин Мартинес. У боливийцев дубль на счету Марсело Морено.

После этого матча Уругвай с 12 очками на четвертом месте в группе Южной Америки, Боливия с 6 очками — на 8-й строчке.

В другом матче Колумбия сыграла вничью с Парагваем (1:1). Команды занимают 5-е и 6-е места соответственно.