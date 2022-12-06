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6 декабря, 22:23

Кузнецов: «Педри и Гави еще молодые. Он не дают команде столько умения, сколько давали Хави и Иньеста»

Алина Савинова
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов отреагировал на вылет сборной Испании с чемпионата мира-2022.

«Испанцы в играх с Японией и Марокко показали тотальный контроль мяча. Но очень плохая «вбегаемость» в штрафную. Как только они быстро передавали мяч с фланга на фланг, назад и забрасывали его за спину защитникам, возникала острота. Но марроканцы хорошо и плотно играли сзади. Посмотрели игру испанцев с Японией, изучили соперника. Их форвард Эн-Несери играл практически по Бускетсу. Они не встречали центральных защитников Испании, а отходили назад и создавали скученность в обороне. А как только овладевали мячом, выбегали вперед, использовали, свободные зоны.

И, конечно, матч показал, что два пацана испанских — Педри и Гави — еще молодые. Он не дают команде столько умения, сколько давали Хави и Иньеста. И мощи не хватает, и смекалки, и тонкости. И потом, посмотрите, кто играл впереди у Испании в матче с Марокко. Раз ты собираешься владеть мячом и атаковать, почему ставишь Асенсио? Это не нападающий, а оттянутый игрок. Играл бы сразу Мората, было бы больше пользы", — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Сборная Испании на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 уступила в серии пенальти команде Марокко (0:0, по пен. 0:3). Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала мирового первенства, где сыграют с победителем матча Португалия — Швейцария.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-esli-ty-sobiraesh-sya-atakovat-zachem-vy-puskaesh-v-ataku-asensio-e-to-ne-napadayushhij/

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Дмитрий Кузнецов
1
1
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