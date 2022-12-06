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6 декабря, 22:31

Бускетс: «Покидаем чемпионат мира, проиграв самым неприятным образом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Сегодня было много физической борьбы, сборная Марокко очень компактно оборонялась. Было трудно, особенно с учетом дополнительного времени.

Мы покидаем турнир, проиграв самым неприятным образом, и теперь нам нужно прийти в себя и двигаться дальше. У нас молодой состав, сборную ждет отличное будущее», — приводит слова Бускетса Marca.

Испанцы последний раз преодолевали эту стадию в 2010 году — тогда они стали победителями турнира.

На ЧМ-2014 пиренейская сборная не сумела выйти из группы, а на ЧМ-2018 уступила России по пенальти в 1/8 финала.

 
ЧМ&nbsp;2022, 6&nbsp;декабря: Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария. ЧМ-2022: Португалия — Швейцария — 1:0, Рамуш вышел вместо Криштиану и забил. Онлайн-трансляция

 

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Серхио Бускетс
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
3
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