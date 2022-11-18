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Сегодня, 15:08

Губерниев — о запрете продажи пива на ЧМ-2022: «Со своим уставом в чужой монастырь не лезут»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение организаторов чемпионата мира-2022 по футболу и властей Катара запретить продажу пива на всех стадионах, где будут проходить матчи турнира.

«С самого начала идея проведения чемпионата мира в декабре... Я не понимаю, куда смотрел МОК. Они сейчас просто зароют зимние виды спорта: Кубки мира, например. Да, наших нет, но кто их будет смотреть? Эта идея была странной.

Зависимость спортивных организаций от денег огромная. Люди и компании будут терпеть большие убытки. Но чемпионат проходит в Катаре... И со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Катар — восточная страна со своим укладом, поэтому болельщики обойдутся без пива", — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Губерниев
ФИФА
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