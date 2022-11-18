Фати заявил, что не чувствует давления перед чемпионатом мира-2022

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати заявил, что не чувствует никакого давление в преддверии чемпионата мира-2022 в Катаре. Молодой вингер попал в итоговую заявку сборной Испании по решению главного тренера Луиса Энрике.

«Я не чувствую никакого давления перед чемпионатом мира. Я готов. Хочу отблагодарить своей игрой Луиса Энрике за оказанное доверие», — цитирует футболиста Barca Universal.

17 ноября сборная Испании провела товарищеский матч против сборной Иордании(3:1). Фати отличился забитым голом.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч испанцы проведут против Коста-Рики 23 ноября.