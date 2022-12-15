Губерниев признался, что не будет болеть ни за Аргентину, ни за Францию в финале ЧМ-2022

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что не будет болеть ни за Аргентину, ни за Францию в финале ЧМ-2022.

«А мне все равно. Кто победит, тот и молодец, я ни за кого болеть не буду. Мне все равно кто победит, абсолютно. Я счастливый и я не болею ни за Аргентину, ни за Францию. Кто победит, за того порадуюсь, кто проиграет, за того огорчусь», — приводит слова Губерниева Vprognoze.ru.

Финальный матч турнира в Катаре Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.