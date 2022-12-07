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Сегодня, 13:24

Билялетдинов о будущем Криштиану Роналду: «Все упирается в деньги»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» мнением о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Где окажется Роналду? Тут стоит финансовый вопрос. Если брать такого колоритного персонажа в команду, то можно распрощаться с деньгами. Эти деньги уже отбить нельзя на дальнейшей продаже в силу возраста Роналду. Не знаю, может, Криштиану в Китае окажется. Но тут вопрос — надо ли так заканчивать карьеру. Все упирается в деньги», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что Криштиану Роналду не согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Динияр Билялетдинов
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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