Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:34

Кержаков о вылете Испании с ЧМ-2022: «Никакого кризиса нет, это смена поколений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков прокомментировал «СЭ» поражение Испании от Марокко (0:0, пен. 0:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Марокканцы заняли первое место в своей группе и играли очень неплохо. У них есть футболисты, которые выступают в сильных европейских командах. Я не предполагал, что Испания — фаворит, наоборот, говорил, что у Марокко есть шансы выйти в четвертьфинал. Для меня это не было удивлением.
У Испании идет смена поколения. Думаю, что на следующем чемпионате мира испанцы будут сильнее. На данный момент у них нет форвардов уровня Вильи и Торреса, которые приносили результат. Думаю, что никакого кризиса нет, это смена поколений», — сказал Кержаков «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Марокко сыграет против Португалии. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Александр Кержаков
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Билялетдинов о будущем Криштиану Роналду: «Все упирается в деньги»
Канселу не стал праздновать первый гол Португалии в матче со Швейцарией. Он остался сидеть на скамейке запасных
Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»
Билялетдинов о Роналду: «Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема»
Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»
Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов о будущем Криштиану Роналду: «Все упирается в деньги»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости