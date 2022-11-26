Де Бур: «Для меня Бразилия — фаворит номер один»

Бывший нидерландский футболист Франк де Бур высказался об организации чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

«Многое было сделано, чтобы улучшить условия, и еще многое делается, но это требует времени. Страна движется вперед с большим количеством прогрессивных идей. Катар не останавливается на достигнутом и выходит за рамки чемпионата мира по футболу 2022.

Я вижу людей, которых не расстраивает ожидание в больших очередях. Здесь нет проблем с движением, и каждый может попасть на стадионы без каких-либо проблем. Также прелесть турнира заключается в его компактности. Люди могут смотреть более одного матча в день, что невозможно на других чемпионатах мира, поскольку матчи проходят в разных городах, которые находятся далеко друг от друга", — приводит Gulf Times слова де Бура.

Также он ответил на вопрос, кого считает фаворитом мирового первенства.

«Для меня Бразилия — фаворит номер один, особенно после их матча с такой командой, как Сербия. Сербия — отличная команда, и они сыграли очень хорошо, сдержав Бразилию в первом тайме. Но Бразилия действовала лучше, особенно во втором тайме», — добавил специалист.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии набрала 3 очка за победу в матче 1-го тура групповой стадии с Сербией (2:0) и возглавила группу G.