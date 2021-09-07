Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место
7 сентября 2021, 23:48
Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.
С аналогичным счетом закончился другой матч группы H — Словакия — Кипр.
А вот Хорватия на последних минутах забила третий гол в ворота Словении и вышла на первое место в группе по дополнительным показателям.
Теперь положение в группе после сентябрьских матчей выглядит следующим образом:
Хорватия — 13 очков (6 матчей), Россия — 13 (6), Словакия — 9 (6), Словения — 7 (6), Мальта — 4 (6), Кипр — 4 (6).
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