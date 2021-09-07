Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место

Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

С аналогичным счетом закончился другой матч группы H — Словакия — Кипр.

А вот Хорватия на последних минутах забила третий гол в ворота Словении и вышла на первое место в группе по дополнительным показателям.

Теперь положение в группе после сентябрьских матчей выглядит следующим образом:

Хорватия — 13 очков (6 матчей), Россия — 13 (6), Словакия — 9 (6), Словения — 7 (6), Мальта — 4 (6), Кипр — 4 (6).