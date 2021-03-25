Далич назвал заслуженным поражение Хорватии от Словении
06:45
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал заслуженным поражение от Словении (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я поздравляю сборную Словении. Мы играли ужасно. Пытались что-то сделать, но по итогу не заслужили ничего, кроме поражения. Мы понимаем, что у нас непростая группа, но грустно начинать с поражения. Теперь нам самим нужно исправлять ситуацию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.
Следующий матч Хорватия проведет в субботу, 27 марта против Кипра. Команда выступает в одной отборочной группе со сборной России.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030768--slovenia-vs-croatia/
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