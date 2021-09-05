ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября
11:00
В воскресенье, 5 сентября, пройдут матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
Группа B
Косово — Греция. 21:45
Испания — Грузия. 21:45
Группа С
Болгария — Литва. 19:00
Швейцария — Италия. 21:45
Группа E
Белоруссия — Уэльс. 16:00
Бельгия — Чехия. 21:45
Группа I
Албания — Венгрия. 19:00
Англия — Андорра. 19:00
Сан-Марино — Польша. 21:45
Группа J
Исландия — Македония. 19:00
Германия — Армения. 21:45
Румыния — Лихтенштейн. 21:45
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