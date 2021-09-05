Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября

11:00
Бельгия — Чехия. Фото Getty Images
Бельгия — Чехия. Фото Getty Images
В воскресенье, 5 сентября, пройдут матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Группа B

Косово — Греция. 21:45

Косово — Греция

Испания — Грузия. 21:45

Испания — Грузия

Группа С

Болгария — Литва. 19:00

Болгария — Литва

Швейцария — Италия. 21:45

Швейцария — Италия

Группа E

Белоруссия — Уэльс. 16:00

Белоруссия — Уэльс

Бельгия — Чехия. 21:45

Бельгия — Чехия

Группа I

Албания — Венгрия. 19:00

Албания — Венгрия

Англия — Андорра. 19:00

Англия — Андорра

Сан-Марино — Польша. 21:45

Сан-Марино — Польша

Группа J

Исландия — Македония. 19:00

Исландия — Македония

Германия — Армения. 21:45

Германия — Армения

Румыния — Лихтенштейн. 21:45

Румыния — Лихтенштейн

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Свекровь Азизы пытался зарезать собственный муж
Эксперт перечислил худшие варианты вложения денег
Ревнивый любовник отрубил девушке руку в ресторане
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд